Eigentlich schwebten bei Anne und Gustav bereits Hochzeitspläne im Raum. Doch nach der glücklichen Nachricht der Schwangerschaft verschob das Promi-Paar seine Prioritäten. Im RTL-Interview erklärte Anne Menden offen: „Wir haben uns das Versprechen ja schon gegeben, dass wir unsere Zukunft zusammen gestalten wollen. Und wir werden da jetzt auch irgendwie unsere eigene kleine Familie haben und warum das jetzt zwanghaft irgendwie überstürzen.“ Die Entscheidung gegen eine Hochzeit noch vor der Geburt ist gut durchdacht und schafft Freiraum, das aktuelle Babyglück in aller Ruhe zu genießen.