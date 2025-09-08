Anne Menden klärt über Baby-Namen auf
GZSZ-Star Anne Menden ist schwanger – und verrät spannende Details zum Namen ihres ersten Babys und ihren Hochzeitsplänen.
Anne Menden und Gustav erwarten ihr erstes Kind.
Die Freude bei Anne Menden (39) könnte aktuell kaum größer sein: Der beliebte GZSZ-Star ist schwanger und erwartet gemeinsam mit seinem Verlobten Gustav Masurek (36) das erste Kind. Das Paar genießt das Glück in vollen Zügen – wenngleich sich dadurch auch einige Pläne ändern.
Hochzeit verschoben: Kind steht jetzt an erster Stelle
Eigentlich schwebten bei Anne und Gustav bereits Hochzeitspläne im Raum. Doch nach der glücklichen Nachricht der Schwangerschaft verschob das Promi-Paar seine Prioritäten. Im RTL-Interview erklärte Anne Menden offen: „Wir haben uns das Versprechen ja schon gegeben, dass wir unsere Zukunft zusammen gestalten wollen. Und wir werden da jetzt auch irgendwie unsere eigene kleine Familie haben und warum das jetzt zwanghaft irgendwie überstürzen.“ Die Entscheidung gegen eine Hochzeit noch vor der Geburt ist gut durchdacht und schafft Freiraum, das aktuelle Babyglück in aller Ruhe zu genießen.
Gustav Masurek ergänzt: „Wir haben uns erkundigt und man muss ja vorher nicht heiraten. Ich würde dann eine Vaterschaftsanerkennung machen.“ Auch Anne sieht keinen Sinn darin, sich „Druck zu machen“. Die Hochzeit soll kommen – aber erst, wenn das gemeinsame Kind groß genug ist, bei den Feierlichkeiten dabei zu sein. So bewahrt das Paar sich zudem ein wunderschönes Erlebnis für die kommenden Jahre auf.
Baby-Name bereits geklärt
Noch ein interessantes Detail verrieten die beiden, das sicherlich viele werdende Eltern beschäftigt: Welchen Nachnamen bekommt das Baby? Während der Vorname noch ein Geheimnis bleibt, ist bereits klar, dass der Nachname nicht verhandelbar ist. „Den Namen Menden bekommt das Kind ja schon“, gab Gustav Masurek preis. Das bedeutet: Das Baby wird mit Anne Mendens Nachnamen zur Welt kommen.
Doch es bleibt nicht dabei. Sollte es irgendwann zur Hochzeit kommen, wird auch Gustav den Namen annehmen. „Dann darf ich den auch irgendwann annehmen – also Gustav Menden“, verkündete er. Ein klares Zeichen für Familienzusammenhalt und gemeinsame Identität.
