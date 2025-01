Anne Menden: Süße Hinweise! Verkündet der GZSZ-Star 2025 Baby-News?

In Annes Instagram-Story zeigen sich die beiden kurz nach dem Jahreswechsel wieder gemeinsam und wagen einen Ausblick auf 2025. Auf Insta folgen sie dem Trend und lassen sich per Zufallsgenerator vier Emojis anzeigen, die ihr Jahr 2025 widerspiegeln sollen. Dabei überrascht nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Reaktion der beiden.

Das erste enthüllte Symbol ist ein Geldsack. Kein schlechter Start, wie die Blicke der beiden verraten. Doch was dann folgt, lässt die beiden staunen. Ein Krankenhaus, ein Baby und ein Bauernhof werden angezeigt. Eine klare Zukunftsbotschaft an das Paar. 2025 könnte demnach spektakulär werden. Wird die Schauspielerin etwa in den kommenden Monaten eine Schwangerschaft verkünden?