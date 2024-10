Anne Menden: Mit Freund bei GZSZ! Waren sie hier schon ein Paar?

Der Freund von Anne Menden hat tatsächlich eine kleine Gastrolle in der Serie übernommen – und durfte dann auch noch ausgerechnet eine Szene mit seiner Liebsten spielen. Eine Frage kommt dabei zwangsläufig auf: War das womöglich der Startschuss ihrer Liebe? Immerhin werden die Folgen gut drei Monate im Voraus produziert. Oder waren die beiden damals schon längst ein Paar?

Ob es ein einmaliger Auftritt des Reality-TV-Stars war oder er womöglich erneut bei GZSZ auftaucht? Bislang ungewiss. Allerdings teilte Schauspielerin Olivia Marei (34), die die Rolle der Toni Ahrens spielt, am Montag ein Video in ihrer Instagram-Story, in der sie am GZSZ-Set ein Geburtstagslied für Lennart Borchert (25) singen. Auf dem Video ebenfalls verlinkt und auch zu sehen: Gustav neben seiner Anne. Ein Indiz, dass es eben nicht ein einmaliger Auftritt war? Es bleibt spannend!