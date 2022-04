Annemarie Carpendale: Gefühlsbeben! Sie kann ihre Tränen nicht länger zurückhalten

Seit der Geburt von ihrem kleinen Sohn ist Annemarie scheinbar extrem nah am Wasser gebaut! So fällt es ihr Zunehmens immer schwerer, Tränen in traurigen Situationen zurück zu halten. Gegenüber "ARD"-"Brisant" offenbart sie: "Also ich kann jetzt mittlerweile bei allem und jedem heulen! Also beim Kinofilm früher auch, aber jetzt auch in der Wirklichkeit, wenn man hört, dem und dem Kind geht es nicht gut oder da und da ist ein Kind irgendwie alleine und die Mama ist krank oder das Kind ist krank. Dann kann ich die Nacht nicht mehr schlafen und dann ist es aus die Maus!" Oh je! Ehrliche Worte, die zeigen: Annemarie steckt voller Emotionen und Gefühle! Ob die Frau von Wayne uns in der nächsten Zeit wohl noch mehr Einblicke dieser Art gewähren wird? Wir können gespannt sein!