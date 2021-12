Annemarie Carpendale: Sie trägt ihr Geheimnis bei sich!

"Heute als Vierfüßler bei taff", schreibt Annemarie nun zu einem ihrer jüngsten Posts, auf dem zu sehen ist, dass sich die Beauty scheinbar eine Fußverletzung zugezogen hat. Das so eine Nachricht von ihren treuen Followern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich. So kommentieren sie: "Was ist denn mit dem Fuß passiert? Hoffe nichts schlimmes?", "Gute Besserung. Bekommst du auch noch einen Gips?" sowie "Wie ist den das passiert ?" Ehrliche Worte, die zeigen: Annemaries Fans sind in großer Sorge um ihr Idol! Was ihr jedoch genau passiert ist, wollte Annemarie nicht verraten! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass es ihr schon bald wieder besser geht...