Annemarie Carpendale: Baby Nummer 2? Bauch-Bilder sorgen für Wirbel

Ist Annemarie wirklich schwanger? Unklar. Fakt ist, dass die Ehefrau von Wayne Carpendale über die Baby-Gerüchte kürzlich nur lachen konnte. "Alles, was ich dazu sage, ist: Ich esse gerne – am liebsten Pizza und Pasta. Und ich schäme mich nicht für meinen Körper, ganz im Gegenteil, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Mal sind es zwei, drei Kilo mehr, mal weniger", klärte die 43-Jährige gegenüber "Gala" auf. "Aber ich bin nicht diejenige, die sich auf Fotos ganz genau überlegt, ob sie jetzt den Bauch einzieht oder was gerade die beste Perspektive wäre. Wenn ich also gerade Pizza gegessen habe, sieht man das halt auch mal."

