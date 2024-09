Annemarie Eilfeld: Harsche Kritik an DSDS und Dieter Bohlen

"Ich werde auch in diesem Jahr ganz sicher nicht einschalten", sagt Annemarie am Rande des Events "Movie meets Media" in Berlin. "Ich weiß weder, wer in diesem Jahr in der Jury sitzt, noch wer zuletzt gewonnen hat. Das Thema DSDS ist definitiv für mich abgeschlossen."

2009 nahm Annemarie Eilfeld selbst an der Casting-Show teil, schaffte es im Halbfinale sogar auf Platz drei. Für den Erfolg musste die Blondine aber auch viel einstecken: Mit Dieter Bohlen lag sie im Dauer-Clinch; immer wieder demütigte der Jury-Chef sie mit fiesen Sprüchen. Mal verglich er ihren Auftritt mit dem einer "Tanzkapelle"; nach ihrer Performance von "Bailando" kommentierte er frech, dass das Original ja "ganz charming" sei, "aber wenn so eine Bitch die Nummer singt…" Annemarie hat Dieters bösen Kommentare bis heute nicht vergessen.