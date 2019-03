Annemarie Eilfeld: Kurzbiografie

Annemarie Eilfeld kam am 02.05.1990 als Tochter einer Musiklehrerin in Wittenberg zur Welt. Im zarten Alter von sieben Jahren bekam sie Tanz- und Musikunterricht und trat bei diversen Gesangswettbewerben auf. Ihr größter Wunsch? Eine berühmte Sängerin zu werden!

Annemaries Karriere als Sängerin

2004 trat Annemarie bei der Sat.1-Castingshow "Star Search“ auf. Anschließend veröffentlichte sie die Single "C the Light" – allerdings ohne großen Erfolg. Als Frontfrau der Rockband SIX schaffte sie es allerdings bis ins Vorprogramm von Christina Stürmer und der Bloodhound Gang! Das reichte der Blondine allerdings nicht und so versuchte sie 2009 ihr Glück bei „Deutschland sucht den Superstar“. Sie belegte zwar nur den dritten Platz, stach mit etlichen Schlagzeilen jedoch deutlich hervor.

Lange Zeit kein Glück in der Liebe

2015 trennte sich Annemarie Eilfeld nach über einem Jahr Beziehung von ihrem Freund Tom Schwarz. Inzwischen ist sie aber wieder glücklich vergeben. Seit April 2017 ist die Sängerin mit ihrem Freund Tim zusammen. Die beiden lernten sich auf Mallorca kennen und wohnen seit 2018 sogar zusammen und sie ließ ihn in einem ihrer Musikvideos mitspielen. Mr. Right ließ ziemlich lange auf sich warten, denn in den Jahren davor hatte Annemarie kein großes Glück in der Liebe. Sie wurde betrogen, hintergangen und enttäuscht. Mit Tim soll nun aber alles anders werden.

Annemarie Eilfeld hatte einen Stalker

Ganz schön heftig: Eine Zeit lang hatte Annemarie einen Stalker! Im Herbst 2016 begann er, der Blondine nachzustellen und ihr unheimliche Nachrichten zu schicken. Es wird sogar vermutet, dass er für einen Unfall verantwortlich ist, den die Sängerin hatte! Aus Angst vor dem Stalker zog Annemarie sogar von Berlin nach Dessau. Zum Glück ist sie den gruseligen Stalker nun los!