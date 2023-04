Annemarie und Wayne Carpendale: Nach 16 Jahren! Jetzt ist es offiziell

Toleranz ist ebenfalls eines dieser Geheimnisse, dass es die beiden Fernseh-Stars miteinander aushalten. "Sie tut immer genau das, was sie tun will und was oft das Gegenteil von dem ist, was ich möchte, dass sie es tut", beschwerte sich der gutaussehende Schauspieler kürzlich über seine Frau.

Und auch sonst sind die Gemeinsamkeiten offenbar überschaubar. Er plaudert aus dem Familienalltag: "Ich bin ein Frühaufsteher, der um sieben oder acht Uhr aufsteht, eine Struktur in den Tag bringt und Termine macht." Und die Gattin? "Anne liebt es, einfach in den Tag hineinzuleben. Das ist manchmal ziemlich konträr." Nach all den Jahren sollte sich das eingespielt haben, oder? Aber die 41-Jährige gesteht: "Bei uns kracht es viel!"

Na, Hauptsache es kracht nicht, weil der andere untreu war. Denn bei all den scheinbaren Differenzen, weiß Wayne genau, was er an seiner schönen Ehefrau hat. Zum 16. Hochzeitstag veröffentlichte er eine ganze Serie von süßen Bildern der beiden aus den vergangenen Jahren. Dazu schrieb er verliebt: "16 Jahre Freundschaft und Verlangen. Ich liebe dich, du bist mein Herzblatt für immer!"

Womit sich sein Wayne Carpendale und Frau Annemarie herumschlagen müssen, erfährst du im Video: