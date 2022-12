Annemarie & Wayne Carpendale: Süße News zu Weihnachten!

Was darf an Weihnachten nicht fehlen? Für Annemarie ist es auf jeden Fall Raclette! Während die Familie von Wayne lieber Fondue mag, isst ihre an Weihnachten am Liebsten Raclette. "Deswegen gibt's immer beides", erklärt sie. Was die Geschenke angeht, halten es die Carpendales eher schlicht: "Seitdem Mads auf der Welt ist, hat sich der Geschenkefokus zum Glück auf ihn gerichtet.", erzählt Annemarie. Und fügt hinzu, dass die Erwachsenen seit Neuestem untereinander wichteln würden.

Und was sind die Wünsche für nächstes Jahr? Annemarie möchte vor allem Ruhe - sowohl bei sich in der Familie als auch generell auf der Welt: "Viel Qualitytime als Familie, mehr Zeit für unsere ukrainischen Pflegekinder und unsere Initiative hand2hold... Und hoffentlich mal wieder ein bisschen mehr Ruhe in der Welt.", erklärt sie.

Wayne sieht das ähnlich und wünscht sich für die Welt: "Dass wir alle wieder mehr miteinander reden, ohne uns gegenseitig so in die Ecke zu drängen und mit dem Finger auf andere zu zeigen."

