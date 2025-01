Annika Ernst: Das ist der wahre Grund für ihre Nacktfotos im "Playboy"

Privat hat Annika Ernst ihr großes Glück gefunden. Nach drei Jahren Beziehung wagten Annika Ernst und ihr Ehemann Robert Wagner im August 2023 den Gang zum Altar. Obwohl die beiden in unterschiedlichen Ländern leben, meistern sie ihre Beziehung souverän. "Wir leben an mehreren Standorten. Aber wir fühlen uns nicht wie in einer Fernbeziehung, denn unsere Wohnung in Berlin und unser Haus in Österreich sind für uns beide unser Zuhause."