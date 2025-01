"Der Bergdoktor": Nach TV-Liebling! Vier weitere Darsteller verlassen die Serie!

Nachdem in Staffel 17 bereits der Abschied von Liebling Linn Kemper, gespielt von Andrea Gerhard, anstand, gibt es nun vier weitere Ausstiege. In Staffel 18 wird Ercan Karaçayli (57), der seit 2023 Prof. Dr. Timur Tippner, den Vorsitzenden im Aufsichtsrat der Klinik verkörperte, nicht mehr dabei sein. Aber es gibt Hoffnung: "In Staffel 18 ist er nicht dabei, aber das heißt nicht, dass er nicht künftig nochmals auftauchen könnte", so eine Sprecherin der Produktionsfirma ndf gegenüber "t-online".