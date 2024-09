Annika Hoenig: Nach Heinz' Entlassung - Jetzt wehrt sie sich gegen den Hate

143 Tage lang musste Schauspieler Heinz Hoenig (72) wegen akuter Herzprobleme im Krankenhaus verbringen. Nach einem schweren Eingriff durfte der "Das Boot"-Darsteller wieder nach Hause zu seiner Familie zurückkehren. Seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) gab dabei auf Instagram einige Updates um seine Rückkehr und welche Herausforderungen der Familie noch bevorstehen.

Dabei erhielt sie viele liebe Nachrichten von ihren Follower:innen, die der Familie nur das Beste wünschten – jedoch gab es auch hasserfüllte Kommentare. Dies ließ sich die 39-Jährige nicht so einfach gefallen und gab via Instagram-Post ein emotionales Statement: "Wenn ich manche Kommentare im Netz lese, dann frage ich mich ernsthaft, was aus einem Teil der Gesellschaft geworden ist! Einige der Kommentare beinhalten nicht nur Hass und Häme, sondern sind an Niederträchtigkeit kaum zu überbieten. Da wird unter anderem ein schwerkranker Mann zutiefst beleidigt und ihm der Tod gewünscht."