Ingo Peters: Nach Magen-OP – so viel hat er bereits abgenommen!

Am 22. Juli 2024 wagte Ingo Peters den großen Schritt und ließ sich seinen Magen verkleinern. Dieser Eingriff soll nun endlich seinen Traum vom Wunschgewicht erfüllen. So wie es aussieht, haben sich die Strapazen der Schlauchmagen-Operation bereits gelohnt. Ingos Frau Annika postete jetzt, eine Woche nach der OP, auf Instagram ein Update. In ihrer Story gibt sie preis, wie viel Gewicht Ingo in den ersten 7 Tagen schon verloren hat – nämlich ganze 4 Kilo.