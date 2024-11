Peter Maffay: Jetzt kommt Tochter Anouk ganz groß raus!

Noch kann die kleine Anouk ihre Eltern oft begleiten – doch der Sommer bringt große Veränderungen. Dann wird die Kleine eingeschult, was den Alltag der Familie auf den Kopf stellen könnte. "Anouk kann es kaum erwarten und ist stolz, jetzt schon ein Vorschulkind zu sein. Sie nimmt das sehr ernst und möchte morgens immer pünktlich im Kindergarten sein, was bei unserem Rhythmus nicht immer einfach ist. Aber so gewöhnen wir uns rechtzeitig dran – auch für uns eine gute Übung", lacht Peter Maffay.