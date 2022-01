Anouschka Renzi: "Dschungelcamp"-Aus! Sie ist einfach nur unglücklich!

Wie nun der Lebensgefährte von Anouschka Renzi gegenüber "Exclusiv" berichtet, kann er seiner Liebsten regelrecht ansehen, wie unwohl sie sich aktuell im "Dschungelcamp" fühlt. So gibt er zu verstehen: "Ich glaube, sie ist keine glückliche Frau, jetzt im Moment, nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeiner glücklich ist. Ansonsten ist sie eine glückliche Frau mit Hochs und Tiefs." Er ergänzt über die Anouschka die er sonst erlebt: "Also ich finde, Anouschka ist so, wie sie ist, und es kann natürlich auch sein, dass sie manchmal zickig ist. Aber ich stehe da völlig auf ihrer Seite, und sie sagt in jeder Minute eigentlich das, was sie denkt." Ehrliche Worte, die zeigen: Anouschka ist privat eigentlich ganz anders und kann sich im Dschungel einfach nicht einleben. Ob die schlechte Laune des TV-Sternchens wohl dazu führen wird, dass sie das Camp verlässt? Wir können gespannt sein...