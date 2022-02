Tara Tabitha: Krass, so anders sah sie früher aus!

So natürlich sah Tara 2011 noch aus! Zu dieser Zeit hatte sie ihre ersten TV-Auftritte in der österreichischen Sendung "Saturday Night Fever – So feiert Österreichs Jugend", durch welche sie bekannt wurde. Dass sie den Beauty-Doc bei ihrem Aussehen nachhelfen lies, ist kein Geheimnis. Sie selbst äußerte sich dazu auch ganz offen gegenüber RTL: "Operationsmäßig habe ich meine Brüste und meine Nase machen lassen und Filler und Botox habe ich im gesamten Gesicht. More is more”.