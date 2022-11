Antonia Hemmer: Jetzt bricht sie ihr Schweigen - DAS war der Trennungsgrund

Während einer Fragerunde auf Instagram erklärte die 22-Jährige, wie es zu der Trennung von Patrick kam: "Wir haben beide festgestellt, dass sich die Beziehung einfach verändert hat", antwortet sie. Dennoch haben sich die Entscheidung gründlich überlegt: "Wir hatten sehr viele Gespräche. Und letztendlich bin ich froh, dass zwischen uns kein böses Blut fließt", erklärt Antonia abschließend.

An den beliebten TV-Formaten "Prominent getrennt" oder "Ex on the Beach" wolle das Ex-Paar allerdings auf keinen Fall teilnehmen: "Nein, tun wir nicht, wie schon mehrmals erwähnt", stellt Antonia klar.

Ihr wollt wissen, welche Paare aus dem "Sommerhaus der Stars" sich ebenfalls getrennt haben? Im Video erfahrt ihr mehr!