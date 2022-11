Patrick Romer & Antonia Hemmer: Trennung! Sie machen es offiziell

In der Sendung beleidigte Patrick seine Freundin immer wieder. Für viele Zuschauer war die Trennung unvermeidbar. Auf Instagram bestätigen die beiden jetzt die traurige Nachricht. "Irgendwann kommt der Moment, in dem man sich entscheiden muss, ob man die Seite umblättert oder das Buch schließt", heißt es in ihrem Statement. "Durch die vielen Höhen und Tiefen, die unsere Beziehung begleiteten, hatten wir auch diesmal bis zuletzt die Hoffnung aus dieser Krise gestärkt hervor zu gehen. Leider hielt unsere Beziehung dem öffentlichen Druck als auch den unzähligen Spekulationen der letzten Wochen nicht stand."