Antonia Hemmer: Nach "Sommerhaus"-Eklat - Jetzt platzt ihr der Kragen!

Seit der Ausstrahlung werden die beiden täglich im Netz angegriffen - auch von ihren TV-Kollegen. "Patricks Verhalten war in einigen Momenten unverzeihlich, aber wisst ihr, was noch schlimmer ist? Das was seit einigen Folgen hier auf Instagram und Tiktok passiert", klagt die 22-Jährige ihr Leid auf Instagram. "Ich meine nicht die Zuschauer der Show, die mir tagtäglich ihr Herz ausschütten und mit Tipps geben wollen, sondern die Accounts, die hier teilweise 1 Millionen Follower haben oder selber aus Film und Fernsehen kommen. Gerade diese Leute müssten eigentlich am besten wissen, wie nervig es ist, wenn permanent jemand anderes über dich oder deine Beziehung urteilt. (...) Widerlich seid ihr. Widerlich!"