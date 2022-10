Patrick Romer: Eskalation! Jetzt geht er endgültig zu weit

In der neuen Folge, die bereits schon jetzt bei RTL+ abrufbar ist, ätzt er über Vanessa Mariposas schlanke Figur. Als die Fitness-Influencerin die Szenen zu Gesicht bekam, konnte sie es kaum glauben. "Leute, was ich da gesehen hab: Es ist einfach schockierend", schimpft Vanessa in einem Instagram-Video. Denn eigentlich hatte sie sich mit Patrick und Antonia immer gut verstanden. "Ich musste wirklich mein iPad auf Pause schalten und mir das nochmal und nochmal anschauen. Wie kann man denn einfach so sein? Mir sind die Worte im Hals stecken geblieben."