Antonia Hemmer: Sommerhaus mit ihrem neuen Freund?

Eine erneute Teilnahme am "Sommerhaus" ist also nicht ausgeschlossen – jedoch nur ohne ihren Ex Patrick Romer. Die RTL-Sendung war für die 24-Jährige Fluch und Segen zugleich. Zwar musste sie sich im TV von ihrem Ex so einiges gefallen lassen, doch schlussendlich konnte sie dadurch besser loslassen. Antonia Hemmer betont gegenüber InTouch Online weiter: "Deswegen war das Sommerhaus das Beste, was mir hätte passieren können, weil es mir die Augen geöffnet hat. An sich war das Sommerhaus kein schlechtes Format, ich war nur mit dem falschen Partner drin."

Dann können ihre Fans ja gespannt sein, ob Antonia mit ihrem neuen Freund dann auch noch einmal den Schritt ins "Sommerhaus der Stars" wagen wird. Wer weiß, vielleicht wird sie ja die erste Doppelsiegerin ...

