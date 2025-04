"Are You the One"-Finale 2025: Diese "Perfect Matches" bringen 190.000 Euro!

Finale geschafft! Die Kandidat:innen von "Are You the One?" Staffel 6 feiern ihren Gewinn – doch nicht alle Fragen sind damit geklärt. Foto: RTL / Frank Beer

Was für ein Finale! Die sechste Staffel von "Are You the One?" geht mit einem Knall zu Ende – und zwar im besten Sinne. Nach Wochen voller Gefühlschaos, Tränen, heißen Flirts und Taktik-Runden schaffen es die Kandidat:innen tatsächlich, alle zehn "Perfect Matches" zu finden. Das Ergebnis: 190.000 Euro wandern auf das Konto der Gruppe!

"Are You the One": Keine Blackouts, viel Boom Boom Room – Staffel 6 liefert ab!

Die aktuelle AYTO-Staffel hat es geschafft, selbst skeptische Fans zurück ins Boot zu holen. Während die letzte "Kids"-Edition eher gemischte Reaktionen hervorrief, überzeugte Staffel 6 mit allem, was das Reality-TV-Herz begehrt: emotionale Achterbahnfahrten, wildes Partyleben und ganz viel Spannung. Der gefürchtete Matching-Night-Blackout blieb diesmal komplett aus. Stattdessen wurde clever gespielt – vor allem dank früher Matchbox-Entscheidungen, bei denen unter anderem Deisy & Dino sowie Danish & Nadja als sichere Matches enthüllt wurden.

"Are You the One", Staffel 6: Zwischen Taktik & Tränen – Diese Couples sorgten für Drama

Besonders ein Trio sorgte für ordentlich Gesprächsstoff: Dion, Tano und Joshi Josh lästerten, flirteten und testeten ihre Grenzen – oft zum Leidwesen ihrer Mitbewohnerinnen. Tano war anfangs mit Anna liiert, ließ aber nicht locker, was seine Überzeugung anging, Tori sei sein "Perfect Match". Ebenfalls überraschend: Tano kannte Sophia schon vor der Show – was hinter den Kulissen für reichlich Getuschel sorgte.

Camelia und Josh schrieben ebenfalls eine kleine Liebesgeschichte, auch wenn Camelia lange an Levin hing. Und: Die Strategie von Tori und Tano zahlte sich gleich doppelt aus – sie verkauften ihre Matchbox-Entscheidung und nahmen je 20.000 Euro aus dem Pott mit nach Hause.

Das sind die "Perfect Matches" der 6. Staffel

Nach der finalen Matching Night steht fest: Diese zehn Paare passen laut Wissenschaft perfekt zueinander: Danish & Nadja

Deisy & Dino

Sinan & Nasti

Camelia & Josh

Levin & Chiara

Tano & Joana

Kaan & Anna

Enes & Selina

Tori & Dion

Joshi Josh & Ina Und dann gibt’s da noch Sophia – die ist Teil eines sogenannten Doppel-Matches. Mit wem sie final gepaart ist, erfahren Fans erst in der Reunion-Folge.

Reunion-Termin: Wann kommt das große Wiedersehen von "Are You the One"?

Lange müssen Fans nicht mehr warten: Das Wiedersehen zur 6. Staffel wurde bereits aufgezeichnet und ist ab dem 22. April 2025 auf RTL+ abrufbar. Dort wird sich zeigen, welche Paare auch außerhalb der Villa noch ein "Perfect Match" sind – und wo es vielleicht schon wieder geknallt hat.