"Are You The One - Reality Stars in Love": VIP-Kandidaten enthüllt!

Von "Love Island" über "Die Bachelorette" bis hin zu "Ex on the Beach", die neue Promi-Edition "Are You The One - Reality Stars in Love" bedient sich quer über den Markt.

Mit Alexander Golz, Danilo Sellaro, Jamy Schröder und Manuel Schmidt sind gleich vier Kandidaten, die einst um die "Die Bachelorette" buhlten dabei.

Ein Wiedersehen gibt es außerdem mit einigen Granaten von "Love Island". Mit Aurelia Lamprecht, Francesco Gargiullo, Josua Günther, Jules Wohlgemuth und Melina Hoch konnte RTLzwei gleich fünf Kandidaten der Show für ihr neues Experiment gewinnen.

Bei "Ex on the Beach" statteten Walentina Wünnenberg, Salvatore Vassallo und Jacqueline Siemsen ihren Verflossenen einen Besuch ab, doch auch im zweiten Anlauf hat es nicht gefunkt. Versucht Nummer drei startet das Trio nun bei "Are You the One".

Sarah Milewski und Eugen Lopez haben schon einmal mit dem Feuer gespielt. Die Teilnahme an "Temptation Island" kostete die beiden Kandidaten ihre Beziehung. Nun soll ein neuer Liebespartner her!

"Are You the One"-Fans sollten Jill Lange und Kathleen Glawe definitiv bekannte Namen sein. Die beiden Ladys brachten die Boys in der letzten Staffel im Frühjahr 2021 ordentlich ins Schwitzen.

Am bisher unbekanntesten ist mit Sicherheit Stefanie Hermann, die ihren Traummann bisher bei "Take Me Out" suchte - ergebnislos...

Wer richtig gezählt hat, dem fällt sicher auf: Es fehlen noch drei Kandidaten! Doch diese Überraschung lüftet TVNOW erst ganz zum Schluss...

Während ihre Promi-Kollegen noch einmal ranmüssen, hatten diese "Love Island"-Kandidaten Glück in der Liebe: