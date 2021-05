Die Alm: Kandidaten, Start & Wiki – Neue Details zur Kult-Show enthüllt!

Bereits zweifach stellten sich mutige Prominente in der Vergangenheit dem TV-Experiment "Die Alm". In der ersten Staffel 2004 wurde Nackt-Sternchen Kader Loth am 30. Juli zur "Almkönigin" erklärt. Dabei war ihre Teilnahme an der ProSieben-Show ursprünglich gar nicht geplant. Die Gewinnerin rückte nämlich für Tatjana Gsell nach, nachdem diese einen Kreislauf-Kollaps erlitt. In der zweiten Staffel schaffte es ein Mann aufs Treppchen: Autoschrauber Manni Ludolf wurde im Finale am 3. September 2011 zum "Almkönig" gekürt. Jetzt bleibt nur noch die Frage: Wer holt 2021 bei "Die Alm - Promischweiß und Edelweiß" den ehrwürdigen Titel?

Ob "Die Alm", "Big Brother", "Dschungelcamp" oder 2021 "Kampf der Realitystars", mit ihren Sprüchen sorgt Kader Loth stets für Lacher: