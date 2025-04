"Are You the One – Realitystars in Love": Diese Promis suchen in Staffel 5 ihr Perfect Match

Die Dreharbeiten zu den neuen Staffeln von "Are You the One" und der VIP-Version "Are You the One – Realitystars in Love" haben begonnen – und schon jetzt gibt es spannende Neuigkeiten. RTL hat bereits einige Namen aus dem Cast veröffentlicht und es wird spannend, welche weiteren Promis sich auf das Abenteuer einlassen!