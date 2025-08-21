"Are You The One - Realitystars in Love": Sandra Janina verrät trauriges Detail
Nach der Ausstrahlung der ersten Folgen von "Are You The One – Realitystars in Love" verrät Sandra Janina jetzt ein trauriges Detail ...
Sandra Janina ist Kandidatin der fünften Staffel von "Are You The One - Realitystars in Love".
© RTL / Frank Beer
Die fünfte Staffel von "Are You The One - Realitystars in Love" gibt es seit dem 13. August auf RTL+ zu sehen. Wieder einmal begeben sich die prominenten Kandidaten und Kandidatinnen auf die Suche nach ihrem "Perfect Match".
Bereits in Folge 1 knistere es zwischen Sandra Janina und Kevin Njie. Sandra ist sich sicher: Kevin ist ihr Perfect Match. Tatsächlich konnten die beiden die Challenge "Aufblas-Paar" für sich entscheiden und wurden von ihren Mitstreiter:innen in die "Match Box" gewählt. Doch zu einer Auflösung kam es nicht: Joana verkaufte die "Match Box"-Entscheidung – für 20 Euro.
Sandra Janina hält trotzdem an ihrer Meinung, Kevin sei ihr Perfect Match fest und wich ihm nicht von der Seite. Doch wie sie jetzt auf Instagram verrät, hatte das noch einen ganz anderen, traurigen Grund ...
Sandra Janina war "maßlos überfordert"
Während einer Fragerunde auf Instagram wurde Sandra Janina gefragt, ob sie sich in der AYTO-Villa wohlgefühlt hätte. Ihre Antwort darauf wirkt fast ein wenig trübselig: "Zu dem Zeitpunkt der Folge nicht wirklich, ich kannte niemanden wirklich privat, nur von TV/Events und hatte keine Bezugsperson, ich war noch nie mit so vielen Menschen in einem Format und war echt maßlos überfordert und kam gar nicht aus mir raus. Deshalb habe ich auch eigentlich nur mit Kevin gechillt, das war ein Safe Space für mich", verrät sie.
Mit Kevin habe sie sogar ein Zeichen ausgemacht, "damit er mich aus Situationen rausholt, wenn ich mich nicht wohlfühle".
Klingt, als wäre die Connection zwischen den beiden wirklich echt. Ob sie wirklich ein Perfect Match sind, werden sie – durch die verkaufte "Match Box"-Entscheidung, allerdings erst einmal nicht mehr herausfinden ...
Bei Sandra Janina kullern die Tränen
Doch das war noch nicht alles: In einer weiteren Story sieht man Sandra Janina, wie sie eine Träne verdrückt. Denn die Ausstrahlung der neuesten Folgen hat etwas in ihr ausgelöst, wie sie dazu schreibt: "Bin ehrlich, die Folge hat mich nicht so kaltgelassen heute, hab mich sehr in die Situation der Match-Box-Nacht zurückversetzt gefühlt [...]. Hab mich selten so allein gefühlt wie an dem Abend und da kam eine kleine Träne, als das Interview von Kevin kam, in dem er sagt: 'Das hat sie nicht verdient'. Weil ich kann tatsächlich von mir selbst behaupten, ich habe nichts Schlechtes verdient", stellt Sandra Janina klar und versichert ihren Fans zum Abschluss aber noch, dass sonst "alles gut" sei.