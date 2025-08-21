"Are You The One - Realitystars in Love": Sandra Janina verrät trauriges Detail

Doch das war noch nicht alles: In einer weiteren Story sieht man Sandra Janina, wie sie eine Träne verdrückt. Denn die Ausstrahlung der neuesten Folgen hat etwas in ihr ausgelöst, wie sie dazu schreibt: "Bin ehrlich, die Folge hat mich nicht so kaltgelassen heute, hab mich sehr in die Situation der Match-Box-Nacht zurückversetzt gefühlt [...]. Hab mich selten so allein gefühlt wie an dem Abend und da kam eine kleine Träne, als das Interview von Kevin kam, in dem er sagt: 'Das hat sie nicht verdient'. Weil ich kann tatsächlich von mir selbst behaupten, ich habe nichts Schlechtes verdient", stellt Sandra Janina klar und versichert ihren Fans zum Abschluss aber noch, dass sonst "alles gut" sei.