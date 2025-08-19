"Are You The One - Realitystars in Love": Billig-Bombe für 20 Euro – doch das Drama ist unbezahlbar
So billig war Drama noch nie! In der neuen Staffel von "Are You The One? Realitystars in Love" sorgt ein 20-Euro-Schnäppchen für Entsetzen, Streit und Eifersuchts-Alarm.
Sophia Thomalla schockt Kandiaten und Zuschauer schon jetzt mit dem ersten Deal der Staffel.
© RTL / Frank Beer
Die neue VIP-Staffel von "Are You The One?" auf RTL+ ist kaum gestartet, da überschlagen sich schon die Ereignisse. Eigentlich sollten Kevin Njie und Sandra Janina als erstes Paar in die Match-Box einziehen, um herauszufinden, ob sie wirklich ein "Perfect Match" sind. Doch Moderatorin Sophia Thomalla bringt mit einem überraschenden Angebot alles durcheinander – und Kandidatin Joana reagiert schneller, als es der Gruppe lieb ist.
"Perfect Match" für 20 Euro verkauft
Noch bevor Sophia ihren Satz zu Ende sprechen kann, ruft Joana "verkauft" – und besiegelt damit das Schicksal der Gruppe. Der Preis für ihre spontane Entscheidung: mickrige 20 Euro, die die Moderatorin dramatisch aus ihrem Dekolleté zieht. Das Geld geht direkt von der Gewinnsumme ab, die nun also nur noch bei 199.980 Euro liegt. Sandra Janina ist entsetzt: Sie war fest davon überzeugt, mit Kevin ihren Seelenverwandten gefunden zu haben. Doch die Chance, es in der Match-Box zu bestätigen, ist damit endgültig vom Tisch. Besonders bitter: Während Sandra auf Wolke sieben schwebt, zeigt Kevin in der Villa plötzlich ganz andere Seiten von sich.
Anstatt die Bindung zu Sandra zu festigen, wirbelt Kevin das Geschehen ordentlich durcheinander. Erst landen seine Lippen auf denen von Henna, dann zieht es ihn mit Viki in den berüchtigten Boom Boom Room – und auch unter der Dusche mit Hati geht es heiß her. Für Sandra ein Schlag ins Gesicht, denn ihre Überzeugung vom sicheren "Perfect Match" bröckelt merklich. Die Dynamik sorgt für Zündstoff in der Villa: Kann Sandra Janina ihrem Gefühl noch trauen oder spielt Kevin nur mit ihr?
Hoffnungsschimmer bei der zweiten Matching Night
Doch nicht alles läuft schief: Die erste Matching Night endet nicht im gefürchteten Blackout. Stattdessen leuchten gleich zwei Lichter auf – ein Zeichen, dass bereits zwei Paare unbewusst ihr Perfect Match gefunden haben. Für die Gruppe ist das ein motivierender Start, doch welche Kandidaten sich dahinter verbergen, bleibt vorerst ein Rätsel. Nach der nächsten Challenge dürfen Elli und Xander in die Match Box. Ihr Gefühl ist gut, schließlich saßen sie bei der Matching Night schon nebeneinander. Ob sich ihre Intuition auszahlt, erfahren die Zuschauer allerdings erst in der kommenden Folge – diesmal ohne 20-Euro-Angebot, aber garantiert mit jeder Menge Drama.