"Are You The One - Realitystars in Love": Billig-Bombe für 20 Euro – doch das Drama ist unbezahlbar

Noch bevor Sophia ihren Satz zu Ende sprechen kann, ruft Joana "verkauft" – und besiegelt damit das Schicksal der Gruppe. Der Preis für ihre spontane Entscheidung: mickrige 20 Euro, die die Moderatorin dramatisch aus ihrem Dekolleté zieht. Das Geld geht direkt von der Gewinnsumme ab, die nun also nur noch bei 199.980 Euro liegt. Sandra Janina ist entsetzt: Sie war fest davon überzeugt, mit Kevin ihren Seelenverwandten gefunden zu haben. Doch die Chance, es in der Match-Box zu bestätigen, ist damit endgültig vom Tisch. Besonders bitter: Während Sandra auf Wolke sieben schwebt, zeigt Kevin in der Villa plötzlich ganz andere Seiten von sich.