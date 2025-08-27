"Are You The One – Realitystars in Love": 50.000 Euro Mega-Strafe!
50.000 Euro weg! Ein Regelverstoß im Boom Boom Room sorgt für Chaos und Streit unter den Kandidaten.
Hinter den strahlenden Gesichtern des "Are You The One – Realitystars in Love"-Casts brodelt bereits das Drama um den Jackpot.
© RTL / Frank Beer
Die fünfte Staffel von "Are You The One – Realitystars in Love" sorgt für Schlagzeilen: Nach der ersten Matchbox-Entscheidung und kleineren Abzügen aus der Gewinnsumme folgt nun der große Knall. In Folge 5 verlieren die Kandidaten plötzlich ganze 50.000 Euro – und das wegen eines klaren Regelbruchs.
Boom Boom Room: Ein heißer Moment mit Folgen
Im Fokus stehen Kevin Njie (29) und Ariel (22). Die beiden verbringen eine leidenschaftliche Nacht im Boom Boom Room. Whirlpool, Dusche und jede Menge Zweisamkeit – bis Kevin eine entscheidende Grenze überschreitet: Er verdeckt die Kamera. Ariel warnt ihn noch mit den Worten: "Stell dir vor, du bekommst eine Strafe!" – und genau das passiert.
Matching-Night mit Schockmoment
Bei der zweiten Matching-Night verkündet Moderatorin Sophia Thomalla die überraschende Neuigkeit: Statt der erwarteten 199.980 Euro beträgt der Jackpot plötzlich nur noch 149.980 Euro. Die Realitystars sind fassungslos. Thomalla löst das Rätsel auf: "Bedankt euch bei Ariel und Kevin. Die meinten nämlich, sie müssten meine Kamera bespritzen und eine Pflanze davorstellen." Besonders Kevin wirkt sichtlich ertappt, während Ariel sofort ins Kreuzfeuer gerät.
Ariel unter Beschuss
Obwohl Kevin vor der Gruppe zugibt, den größten Anteil an der Strafe zu tragen, konzentriert sich der Frust der Mitbewohner vor allem auf Ariel. Die Frauen im Cast werfen ihr mangelnde Reue vor. Für Ariel, die bisher als besonders tough galt, eine ungewohnte Situation: Zum ersten Mal zeigt sie sich emotional verletzlich – allerdings nur gegenüber Kevin.
Was bedeutet der Geldverlust für den Jackpot?
Ein Minus von 50.000 Euro ist ein harter Schlag für die Gruppe. Ob die Realitystars es schaffen, die Summe im weiteren Verlauf durch clevere Entscheidungen zurückzugewinnen, bleibt spannend. Klar ist: Die Stimmung im Haus ist nach dem Vorfall spürbar angespannt – und Ariel muss sich in den kommenden Folgen gegen immer mehr Vorwürfe behaupten.
"Are You The One – Realitystars in Love" läuft immer mittwochs ab 0:00 Uhr auf RTL+.
RTL+