Obwohl Kevin vor der Gruppe zugibt, den größten Anteil an der Strafe zu tragen, konzentriert sich der Frust der Mitbewohner vor allem auf Ariel. Die Frauen im Cast werfen ihr mangelnde Reue vor. Für Ariel, die bisher als besonders tough galt, eine ungewohnte Situation: Zum ersten Mal zeigt sie sich emotional verletzlich – allerdings nur gegenüber Kevin.