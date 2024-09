"Are You the One": Sophia Thomalla sprachlos! Damit hat sie nicht gerechnet

Die vierte Staffel von "Are You the One – Realitystars in Love" geht bereits jetzt in die Geschichte der absoluten TV-Highlights ein. Der "Boom Boom Room2 wurde in keiner anderen Staffel so oft genutzt wie in dieser. Zudem wurden während der 2Matchbox-Entscheidungen" ganze drei "Perfect Matches" gefunden – ein absoluter Rekord des Formats!