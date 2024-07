"Are You The One?": Sex-Geständnis! Beichte von Ex-Dschungelcamp-Star verwundert

20 Realitystars gehen wieder auf die Suche nach dem Perfect Match. An diesem Freitag startet bei RTL+ eine neue Staffel "Are You The One – Realitystars in Love" mit Moderatorin Sophia Thomalla. Es ist die mittlerweile vierte Staffel der Special-Ausgabe mit bereits bekannten Gesichtern aus dem Reality-TV. Von einstigen "Temptation Island V.I.P."- über GNTM- bis Dschungelcamp-Kandidaten ist dieses Mal alles dabei. Und es geht direkt zur Sache, wie RTL bereits verraten hat. Schon am ersten Abend kommt es zu wilden Knutschereien im Pool. Das dürfte vor allem ganz nach dem Geschmack einer AYTO-Kandidatin sein ...

Die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin Tara Tabitha, die zuvor durch "Ex on The Beach" bekannt wurde und dort nur zu gerne auf Flirtkurs ging, hat nämlich ein ganz besonders starkes Bedürfnis nach körperlicher Zuneigung – aus gutem Grund. In einem Interview kurz nach ihrem Einzug in die Villa in Koh Samui legt die Österreicherin ein Geständnis ab, das für jede Menge Erstaunen sorgen dürfte.