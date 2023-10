Arnold Schwarzenegger: So schaffte er es vom roten Teppich aufs Wahlplakat

Der gebürtige Österreicher ließ nicht nur seine Muskeln spielen, sondern hat auch was in der Birne. Denn „Terminator“-Star Arnold Schwarzenegger schaffte es von der Leinwand auf die große politische Bühne. Der bekennende Republikaner ist 2003 zum Gouverneur des Bundesstaates Kalifornien gewählt worden. 2006 wurde Arnie erneut in diesem Amt bestätigt, das er bis 2011 innehatte.

Doch damit ist er nicht allein: Auch einige seiner Hollywood-Kollegen wechselten von der Showbühne aufs politische Parkett.