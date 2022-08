Ashton Kutcher: Seltene Krankheit! Er bangte um sein Leben

Eigentlich könnte man meinen, dass Ashton Kutcher ein fantastisches Leben führt. Nicht nur beruflich läuft es für ihn gut, sondern auch privat. Der 44-Jährige ist immer noch glücklich mit seiner Partnerin Mila Kunis und die beiden haben mittlerweile zwei gemeinsame Kinder. Doch nun spricht er ganz offen über die wohl schwerste Zeit in seinem Leben. Was kaum jemand wusste: Vor wenigen Jahren erkrankte Ashton an einer Autoimmunerkrankung.