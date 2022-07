Brad Pitt: Seltene Krankheit! Jetzt packt der Hollywood-Star aus

"Niemand glaubt mir"

Personen mit dieser Störung können ein Gesicht zwar sehen, sind also nicht im klassischen Sinne blind, allerdings sehen für sie alle Gesichter gleich aus. "Aber niemand glaubt mir", beteuert der Schauspieler im Interview mit "GQ". "Alle denken, ich wäre unhöflich, wenn ich neue Bekannte auf einer Party nicht grüße. Aber die Wahrheit ist: Ich habe Probleme, sie zu erkennen!"

Offiziell wurde die Krankheit nie durch einen Arzt diagnostiziert. Doch Brad kämpft seit Jahren mit seiner Wahrnehmung, kann vor allem neue Freunde (und Freundinnen?) kaum von Fremden unterscheiden. Also, schlechte Nachrichten für alle Ladys – und auch für seine Verflossenen wie Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow oder Angelina Jolie. Das Einzige, was sie in Brads Welt unterscheidet, sind Haarfarbe, Körpergröße oder die Stimme. Und, die gute Nachricht: der Charakter! Denn sehen wir es mal so: Brad datete zwar schon einige der schönsten Frauen Hollywoods – doch er verliebte sich in die inneren Werte und nicht in ihr Aussehen …

