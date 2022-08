Sarah-Jane Wollny: Schlank aber nicht happy - Das sind ihrer Problemzonen

Durch das schnelle Abnehmen, hat die Blondine mit überschüssiger Haut zu kämpfen. Das stört sie! "Es sitzt halt nicht mehr so, wie es sitzen soll", erklärt sie offen. "Fangen wir mit meinen Ärmchen an. Da ist tatsächlich überschüssige Haut, die werde ich so wahrscheinlich auch nicht mehr wegkriegen. Aber mit Sport ist es eventuell machbar, deswegen probiere ich es."

Ein anderer Bereich macht ihr aber mehr zu schaffen. "Was für mich aber das größte Problem ist und mir auch sehr unangenehm ist, sind meine Beine - das wackelt und ist hier alles überschüssige Haut." Auch ihr Bauch hängt ein bisschen, wie sie verrät. Den könne sie aber gut in Hosen verstecken.

Jetzt will der TV-Star die Problemzonen mit Sport bekämpfen und sie zeigt sich zuversichtlich, dass sie es schaffen kann. Und auch mit den kleinen Problemchen, sieht sie einfach toll aus!

So sahen Sarafina und Peter Wollny früher aus. Im VIDEO seht ihr die Bilder: