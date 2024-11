Auf Flug: Ursula von der Leyen rettet Passagier - und das nicht zum ersten Mal

Was an Bord genau ablief, ist weiter offen. Fest steht aber, dass sich ein Reisender nach einem medizinischen Notfall in großer Gefahr befunden haben soll. Von der Leyen betreute den Mann bis zur vorgezogenen Landung. Am Flughafen wurde der Patient vom Notarzt in Empfang genommen, seine Retterin von einem schwarzen Mercedes am Flugzeug abgeholt.