Auma Obama: "Ich dachte, ich könnte tanzen"

Auma meldet sich zu Wort

Doch das Training hat es richtig in sich! "Liebe Leute, es ist so schwierig hier", klagt Auma in ihrer Instagram-Story. "Und ich dachte, ich könnte tanzen. Nicht so ohne. Und der junge Mann da drüben macht mir das Leben schwer." Dann schwenkt sie die Kamera auf ihren Tanzpartner Andrzej Cibis. Eine lange Pause will er der 61-Jährigen jedoch nicht gönnen. Nachdem sie ihre Füße kurz hochgelegt hat, geht es schon weiter mit dem Training.

Und offenbar legen die beiden sich richtig ins Zeug! "Ich fange an, ein bisschen zu schwitzen, gebe ich zu. Diese junge Dame bringt mich hier langsam ins Schwitzen", berichtet Andrzej auf Instagram. Bleibt abzuwarten, wie die nächste Performance der beiden bei der Jury und den Zuschauern ankommen wird!