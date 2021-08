Axel Ruth: Der deutsche Moderator stirbt mit 43 Jahren

Axel ist im Alter von nur 43 Jahren gestorben, wie QVC jetzt auf Facebook mitteilt. "Wir sind fassungslos und tief erschüttert über den viel zu frühen Tod von Axel Ruth", heißt es in dem offiziellen Statement des Senders. "Axel war seit mehr als zehn Jahren ein überaus geschätzter und beliebter Kollege, Experte und für sehr viele von uns auch ein Freund und Wegbegleiter. Seine liebenswürdige und verständnisvolle Art, seine unerschöpfliche Begeisterung für Dinge und seine Fähigkeit, uns zum Lachen zu bringen, werden uns unendlich fehlen. Es ist eine Lücke entstanden, die nicht wieder zu füllen ist. Axel, wir werden dich für alle Zeit in unseren Herzen tragen. Seiner Familie und engen Freunden sprechen wir unser tiefempfundenes Mitgefühl aus." Was die Todesursache von Axel war, ist bisher nicht bekannt.