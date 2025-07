Babu & Felix: Das toxischste Paar bei "Prominent getrennt"?

Schon früh in der aktuellen Staffel von "Prominent getrennt" zeichnete sich ab, dass Babu und Felix Davidson nicht nur Ex-Partner, sondern auch eines der toxischsten Paare in der Villa sind. Ihre Gespräche sind intensiv, die Atmosphäre angespannt – doch in Folge vier eskaliert die Situation. In einem aufgeladenen Streit wirft Babu ihrem Ex vor: "Du bist so fucking toxisch!"