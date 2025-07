"Prominent getrennt"- Randale mit Folgen - das wurde nicht im TV gezeigt!

Dass die neuen Folgen so viele Dramen und Streitereien beinhalten, liegt – nach drei Folgen – vor allem an zwei Damen: Ariel und Jennifer Iglesias. Während Erstere in der Show von den Betrügereien ihres Ex erfahren musste, ist Jennifer seit der Trennung vor einigen Jahren nicht mehr gut auf ihren früheren Partner Nico Müller zu sprechen.