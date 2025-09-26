Im Juli 2024 haben Melina Hoch und Max Bornmann ihre Beziehung öffentlich gemacht. Jetzt beginnt ein ganz neues Kapitel für das Reality-Pärchen: Sie erwarten Nachwuchs! Und wenn man sich die Baby-Kugel der einstigen „Love Island”-Teilnehmerin anschaut, kann es gar nicht mehr so lange dauern, bis ihr kleiner Schatz das Licht der Welt erblickt!