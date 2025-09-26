Baby-Überraschung: „Prominent getrennt”-Paar erwartet Nachwuchs!
Da staunen die Fans nicht schlecht! Max Bornmann und Melina Hoch bekommen Nachwuchs!
Ein „Prominent getrennt”-Paar erwartet Nachwuchs!
© RTL
Im Juli 2024 haben Melina Hoch und Max Bornmann ihre Beziehung öffentlich gemacht. Jetzt beginnt ein ganz neues Kapitel für das Reality-Pärchen: Sie erwarten Nachwuchs! Und wenn man sich die Baby-Kugel der einstigen „Love Island”-Teilnehmerin anschaut, kann es gar nicht mehr so lange dauern, bis ihr kleiner Schatz das Licht der Welt erblickt!
Melina Hoch und Max Bornmann lassen die Baby-Bombe platzen
Auf Instagram verkünden die werdenden Eltern am Donnerstagabend die frohe Botschaft. „Wenn aus Liebe Leben entsteht …“, schreibt Melina zu einem zuckersüßen Video am Strand, auf dem zu sehen ist, wie Max ihren Babybauch küsst.
Unter dem Beitrag häufen sich bereits die Glückwünsche ihrer Fans und TV-Kollegen:
„Ich glaube, das ist erste Paar in der Bubble, bei denen ich mich wirklich freue und ein super Gefühl habe, dass es auch in der Zukunft hält! Herzlichen Glückwunsch.”
„Melina, ich verfolge dir seit ‘Love Island’. Warst damals meine Favoritin und ich bin so froh über dein neues Glück. Alles Liebe für euch.”
„Herzlichen Glückwunsch! Ich wünsche dir eine wundervolle Schwangerschaft.”
Worte, über die das Paar sich bestimmt sehr freut!
Wann kommt das Baby?
Bisher haben Melina und Max keine weiteren Details zur Schwangerschaft verraten. Die Fans wissen aktuell also nicht, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen. Auch über den Geburtstermin haben die beiden noch nicht gesprochen. Bald verraten sie aber sicherlich ein paar neue Details! Wie aufregend …