"Love Island"-Melina: Nach dem Sieg bricht alles über ihr zusammen!

Auf Instagram meldet sich Melina jetzt zurück bei ihren Fans. "Ich musste erstmal in Ruhe zu Hause ankommen, alles sacken lassen und mich auf den neuesten Stand bringen lassen", schreibt sie in einem langen Statement auf Instagram. Die ganzen Hass-Nachrichten haben die 23-Jährige ziemlich aus der Bahn geworfen. Sogar Prominente schossen öffentlich gegen Melina. "Erstmal an alle Influencer, Sänger, ehemalige "Bachelor"/"Love Island"- Kandidaten etc., die in den letzten Wochen so krass gegen mich (und auch anderes aus der Villa) gefeuert haben: Wow! Ihr habt gezeigt, was für Menschen ihr seid. Gerade Kandidaten eines TV-Formats müssten doch am besten wissen, dass im Fernsehen alles so geschnitten und zusammengefügt wird, wie es am meisten Trouble und Drama erzeugt und nicht, wie es tatsächlich ist."