Babybauch auf roten Teppich: Christian Lindner und Franca Lehfeldt bekommen ein Baby!

Eine gemeinsame Familie? Das war von Anfang an der Plan. Auf die Frage, ob er sich Kinder wünsche, antwortete der Politiker in einem Interview: "Ja, den Wunsch haben Franca und ich. Tatsächlich ist mein größter Wunsch an das Leben auch nicht, einmal Minister in der Regierung zu sein. Sondern bald zwei, drei oder vier Mädchen oder Jungs zu haben." Nun hat sich auch dieser Wunsch für das glückliche Paar endlich erfüllt.