Bachelor 2019: Cecilia Asoro war schon bei GNTM!

„ “ geht am 2. Januar 2019 in die nächste Runde. In der neuen Staffel darf sich darauf freuen, von insgesamt 20 Frauen umworben zu werden. Die Zeit in Mexiko wird garantiert heiß und romantisch! Unter den Single-Frauen ist auch Cecilia Asoro. Für das temperamentvolle Model ist dies allerdings nicht die erste Teilnahme bei einer Flirt-Show!

„Bachelor“-Kandidatin Cecilia Asoro war schon im Fernsehen

Cecilia Asoro nahm 2015 und 2016 an „Germany’s Next Topmodel“ teil. Leider ohne großen Erfolg. Wer genau aufgepasst hat, dürfte außerdem im September bei der Sendung „Take Me Out“ gesehen haben. Dort suchte sie nach dem Mann ihrer Träume und durfte selbst entscheiden, wen sie kennenlernen will. Im Januar wird sie diesen Luxus allerdings nicht mehr haben. Dann wird nämlich Bachelor Andrej Mangold darüber entscheiden, welche Damen von ihm eine Rose bekommen.

Kann sie das Herz des „Bachelors“ Andrej Mangold erobern?

Bisher hatte die 22-Jährige Kellnerin kein Glück in der Liebe. Das könnte sich aber schon bald ändern! Immerhin entspricht Cecilia mit ihren dunklen Haaren und dem umwerfenden Lächeln genau den Vorstellungen von Andrej. Auch ihre heißen Unterwäsche-Fotos dürften dem Junggesellen sehr gut gefallen! Allerdings wird er auch einen Weg finden müssen, mit der temperamentvollen Art der Kandidatin umzugehen. "Männer wissen mich nicht zu bändigen“, verriet diese nämlich schon im Vorfeld. "Ich bin ein echtes Unikat. Bekloppt, ehrlich und ich habe mein Herz am rechten Fleck", sagt sie über sich selbst.

Cecilia sehnt sich nach einem Ruhepol

Einen bestimmten Typ Mann hat Cecilia Asoro nicht, verrät aber, dass ihr Traummann sie mit seiner Art überzeugen muss. „Charakter macht schön“, stellt sie klar. Ob der „Bachelor“ wohl der Ruhepol sein kann, den sie sich so sehr wünscht? "Ich bin sehr verrückt, er sollte also Ruhe in mein Leben bringen", so Cecilia. Bleibt nur abzuwarten, ob Andrej diese Anforderungen erfüllen kann oder ob er sich letztendlich doch für eine der anderen Kandidatinnen entscheiden wird.