Bachelor 2023: Mit dieser "GNTM"-Beauty war er mal zusammen!

Sarah Almoril nahm 2019 bei "Germany's next Topmodel" teil. Zur selben Zeit war sie mit David liiert. Doch die Beziehung ging ebenfalls 2019 noch in die Brüche. Anschließend outete sich die 24-Jährige als bisexuell.

Auf ihren Ex ist das Model aber wohl immer noch nicht gut zu sprechen: Den Post mit der Verkündung, dass David der neue Bachelor sein wird, kommentiert Sarah mit den Worten: "Sorry Ladys, er ist ein Narzisst." Oh je, was da wohl passiert ist? Mehr sagte sie bislang leider nicht zu dem Thema.

Da in seiner Vergangenheit scheinbar viel Trubel war, möchte sich David jetzt endlich zur Ruhe setzen und sucht daher eine Frau, mit der er auch das Thema Familienplanung angehen könne. Bleibt abzuwarten, ob Davids Traumfrau unter den Kandidatinnen dabei sein wird!

"Der Bachelor" startet am 1. März um 20:15 Uhr auf RTL und eine Woche vorab bei RTL+.

"Der Bachelor" war schon für viele Promidamen das Karrieresprungbrett. Seht im Video, welche Stars durch die Kuppelshow bekannt wurden.