DSDS-Eklat: Schwere Vorwürfe gegen Dieter Bohlen!

Heftige Kritik an Dieter

Das Reality-Sternchen Jill Lange hat in diesem Jahr ihr Glück bei "DSDS" versucht. Vorher war sie in Formaten wie "Ex on the Beach" und "Are You the One" zu sehen. Leider musste sie vor Ort feststellen, dass vor allen Dingen Dieter Bohlen nicht gut auf sie zu sprechen war.

"Dieter ist persönlich geworden. Dieter hat mich beleidigt", klagt die 22-Jährige unter Tränen auf TikTok. "Hast du auch irgendwas Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich dann durchnudeln lassen?", soll er sie gefragt haben. Und: "Ey Jill, was willst du denn später mal machen? Willst du mit 40 noch studieren? Willst du Putzfrau werden? Willst du dich noch mit 30 durch die Gegend bumsen?" Wie bitter!

"Ich bin irgendwann richtig sauer geworden und habe auch extrem gekontert. Ich habe gesagt Dieter, du kannst gerne meinen Gesang beurteilen, aber du musst nicht meinen Lebensstil beurteilen", erzählt sie weiter. Eine Entschuldigung wird es wohl nicht geben, denn der Pop-Titan soll Jill und ihren Freund Lars Maucher auf Social Media bereits blockiert haben. Autsch!