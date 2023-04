"Bachelor" David Jackson: Trauer und Tränen hinter den Kulissen! Es bricht ihm das Herz

Die 36-jährige Alyssa beispielsweise beichtet mit bebender Stimme, dass sie eine Fehlgeburt hatte: "Ich war schon einmal schwanger und habe ein Kind verloren. Das war richtig schlimm", gesteht sie und kann kaum die Tränen zurückhalten. Und auch Kandidatin Angelina erzählt aus ihrer Vergangenheit: „In der Schule war ich viel mit Mobbing konfrontiert“, beginnt sie und muss dann abbrechen, um nicht loszuheulen. Nach dem bedrückenden Nachmittag geht es für Chiara ins romantische Einzeldate – naja, bis auch hier auf die Tränendrüse gedrückt wird. Denn David erzählt noch einmal von der Krebsdiagnose seiner Schwester, worauf Chiara von einem ähnlichen Fall in ihrer Familie berichtet und bitterlich weinen muss. Ans Knutschen ist da natürlich nicht mehr zu denken. "Die Emotionen, die heute zwischen uns waren, haben einen so eingenommen, dass ein Kuss in dem Moment nicht richtig gewesen wäre", resümiert sie. Und die TV-Zuschauer ahnen: So wird das nichts mit der Leidenschaft …