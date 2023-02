Der Bachelor: Diese TV-Bekanntheiten kämpfen um David Jackson!

Insgesamt sind es 23 Kandidatinnen, die dieses Jahr das Herz von David Jackson erobern wollen - zwei von ihnen haben ihre Liebe schon einmal im TV gesucht! Colleen Schneider war schon in mehreren Formaten zu sehen. Bei "Mein Date, mein bester Freund & Ich" suchte sie bereits nach der großen Liebe. Leider vergeblich! Die studierte Psychologin ist seit drei Jahren Single.

Auch Kandidatin Leyla Lahouar ist keine Unbekannte. Die TikTokerin versuchte bei der letzten Staffel von "Ex on the Beach" das Herz ihres Verflossenen Teezy zurückzuerobern. Doch dieser entschied sich gegen sie. Vielleicht ist der neue Bachelor ja was für sie?

Ob Leyla & Colleen es schaffen werden die erste Rose zu ergattern? Lange dauert es nicht mehr, bis David Jackson seine 23 Kandidatinnen kennenlernt. Am 1. März geht es mit der ersten Bachelor-Folge ab 20.15 Uhr auf RTL los. Auf RTL+ gibt es die erste Folge bereits eine Woche vorher zu sehen!