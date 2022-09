"Bachelor"-Dominik Stuckmann & Anna Rossow: Jetzt ist Schluss! Sie kann nicht mehr

Auf Instagram meldet sie sich bei ihren Fans. Sie sieht müde und erschöpft aus. Ihr Blick wirkt leer. "Hallo ihr Süßen! Hier war es die letzten Tage etwas ruhiger, weil es mir gesundheitlich nicht so gut ging bzw. geht...", erklärt sie in einer Story. "Ich habe mich zusammen gerissen und versucht zu funktionieren, aber ich glaube mein Körper sagt mir gerade, dass ich Ruhe brauche!"

Anna und Dominik sind in den letzten Wochen wenig zur Ruhe gekommen. Ein Pensum, das nun Spuren hinterlässt. "Die letzten Wochen und Monate war bei uns einfach sehr viel los, was natürlich auf Dauer körperlich und mental zehrt... Macht euch aber bitte keine Sorgen", so Anna weiter.