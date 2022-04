"Bachelor"-Dominik Stuckmann: Unerwartete Blitz-Hochzeit mit seiner Anna

Kaum fiel die letzte Klappe, packte Anna schon die Umzugskartons, um von Hamburg in Dominiks Heimatstadt Frankfurt am Main zu ziehen. Aber nicht in eine Wohnung in seiner Nähe, sondern, na klar: direkt unter ein gemeinsames Dach! Hier schrauben die beiden jetzt freudig ihr Ehebett zusammen. Ehe-was?!

Nö, kein Scherz: Offensichtlich will sich das TV-Pärchen tatsächlich auch gleich noch die ewige Treue schwören! "Ich muss gestehen, dass Dominik jemand für mich ist, mit dem ich mir sowohl Heiraten als auch Kinder vorstellen kann", verkündete Anna gerade in einem Interview. Und Dominik bestätigte eifrig: "Ich sehe dich schon im Brautkleid!"

Und das am besten so schnell wie möglich: Auf Instagram folgt Anna neuerdings nicht nur Wedding-Fotograf Julian Müller, sondern auch der Düsseldorfer Boutique "Unique", die neben Abendkleidern auch Brautroben anbietet! Auch den Segen von Dominiks Mutter Elke hätten sich die beiden bereits eingeholt, wie Anna versichert. Ihre Familie in Hamburg hat Dominik natürlich auch schon kennengelernt. Einer Blitz-Hochzeit steht also nichts mehr im Wege! Na ja, außer vielleicht die Vernunft…

Denn die Erfahrung hat gezeigt: Bisher hat noch keine einzige Beziehung aus den vorherigen "Bachelor"-Staffeln gehalten! Aber vielleicht sind Anna und Dominik ja auch schneller als jede Liebeskrise…